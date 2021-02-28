شكرا لمتابعة خبر عن 6 مزايا لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، عن بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.

وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى 23 أغسطس القادم يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.

وتشمل مزايا تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الآتي: استمرار النشاط التجاري، الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر ومايترتب عليها، الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، حرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، نظامية التصرف بالأموال التجارية، الاستقرار والتوسع في النشاط.