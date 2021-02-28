شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: منحنيات الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تشهد تذبذبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي، أن منحنيات الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تشهد تذبذبا، مؤكدا أنه يتم مراقبة هذه الحالات باستمرار لكي تتجه إلى الاتجاهات الإيجابية.

وقال العبدالعالي أن الوصول إلى هذه النتائج مرتبط ومشروط بالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وعلق متحدث الصحة على الجدل المثار بشأن الجرعة الثانية من نفس اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قائلا أن الأبحاث لم تصل إلى إمكانية تأكيد إعطاء جرعة ثانية من لقاح كورونا مختلفة عن نوع اللقاح في الجرعة الأولى.

وأكد أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، داعياُ الجميع إلى التسجيل لأخذ اللقاحات فهي السلاح الأقوى في مواجهة الجائحة، مشيرا إلى أنه تم إعطاء 780.667 جرعة من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم وحتى اليوم.