شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل اللحظات التي عاشتها الأسرة صاحبة المنزل المتضرر بشظايا صاروخ الحوثي بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف صاحب المنزل المتضرر من شظايا الصاروخ البالستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على الرياض مساء يوم أمس، السبت، تفاصيل الواقعة.

وذكر، وفقا لـ"العربية"، أن الصاروخ سقط في مجلس البيت، لافتا إلى أن أسرته لم تكن متواجدة في المجلس حين سقوط الصاروخ، مضيفا أنهم سمعوا صوت قوي في المنزل، وعندما تحققوا منه اكتشفوا وجود حفرة في سقف منزلهم، نتجت عن شظايا صاروخ حوثي.

وأبدى صاحب المنزل استيائه من الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على المملكة، مؤكداً أن جميع أسرته بخير.

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