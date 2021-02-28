شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 294 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 368,305 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6494 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات كورونا في المملكة بعدما سجلت 167 إصابة.