«الجوزات» توضح آلية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًّا

حددت المديرية العامة للجوزات آلية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا عبر منصة أبشر.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام.

وأكدت الجوازات السعودية أنه يشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية على موقع الرسمي للجوازات السعودية على موقع «تويتر»: «كيف يمكن تمديد تاشيرة الزيارة العائلية؟».

وكانت المديرية العامة للجوازات أكدت عدم السماح بتحويل تأشيرة الزيارة العائلية إلى تأشيرة مقيم.

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