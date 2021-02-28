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أمير قطر يطمئن على صحة ولي العهد ويؤكد دعم الدوحة لاستقرار المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - بحثا آخر المستجدات الإقليمية والدولية..

أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اتصالًا هاتفيًّا مع صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اطمأن خلاله على صحته.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الأمير تميم بن حمد عبّر عن تمنياته القلبية الخالصة لسمو والي العهد بدوام الصحة وموفور العافية، وللشعب السعودي بدوام التقدم والازدهار.

وتناول سمو ولي العهد وأمير قطر خلال الاتصال آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك.

كما أكد أمير قطر دعم بلاده الراسخ للمملكة العربية حكومة وشعبًا، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة، واعتبار استقرارها جزءًا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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