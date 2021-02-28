أمير قطر يطمئن على صحة ولي العهد ويؤكد دعم الدوحة لاستقرار المملكة

أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اتصالًا هاتفيًّا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اطمأن خلاله على صحته.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الأمير تميم بن حمد عبّر عن تمنياته القلبية الخالصة لسمو والي العهد بدوام الصحة وموفور العافية، وللشعب السعودي بدوام التقدم والازدهار.

وتناول سمو ولي العهد وأمير قطر خلال الاتصال آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك.

كما أكد أمير قطر دعم بلاده الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة، واعتبار استقرارها جزءًا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي.