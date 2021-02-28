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جامعة أم القرى: إجراء الاختبارات النهائية والنصفية عن بُعد.. وهناك بعض الاستثناءات

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الرياض - محمد عبدالله - الحضور وفقًا للإجراءات الاحترازية..

أعلنت جامعة أم القرى، اليوم الأحد، إجراء الاختبارات النصفية والنهائية (عن بُعد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٢هـ.

وقالت الجامعة، في بيان: قرّرت جامعة أم القرى، إجراء الاختبارات النصفية والنهائية (عن بُعد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٢هـ؛ باستثناء البرامج التعليمية والمقررات العمليّة أو التدريبية التي تتطلب الاختبار حضوريًّا وفقًا للإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الجامعة أنه في حال تطلبت بعض المقررات التعليمية أو التدريبية الحضور للاختبارات فسوف يتم إشعار طلبة كل مقرر من قبل القسم المعني والترتيب لذلك؛ وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات وزارة الصحة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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