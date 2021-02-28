«الداخلية» تؤكد سرية معلومات المبلغ عن مخالفات إجراءات كورونا: على الجميع التعاون

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، الحفاظ على سرية معلومات المبلغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا.

وقال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه تتم مباشرة البلاغات بكل سرية ويتم التحقق من هذه المخالفات وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى جهات الاختصاص مع تطبيق العقوبة بحقهم مشددًا على أنها سرية بكل معلوماتها، داعيًّا الجميع للتعاون مع جهات الأمن بالإبلاغ عن أي مخالفة أو نشاط لا يتقيد بالإجراءات الاحترازية.

ودعا إلى أهمية الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعًا مخالفًا أو ضعفًا في تطبيق البروتوكول الخاص به، وإبلاغ الجهات المختصة في حال مشاهدة أي مخالفة للتجمعات أو مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلى أن وزارة الصحة أكدت خلال الأيام الماضية أن هناك ارتفاعًا في المنحنى الوبائي ولم يتم الوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يتطلب من الجميع الاستمرار في الالتزام واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتًا النظر إلى ما تم إعلانه خلال الأيام الماضية عن ضبط أكثر من تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات في إحدي مناطق المملكة التي سُجل بها ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورنا وكذلك ما تمّ إعلانه من منصة وزارة الداخلية عن ضبط عدد من مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مناطق المملكة كافة.

وأبان أن هناك ارتباطًا بين ارتفاع الحالات المصابة في بعض المناطق وعدد المخالفات التي يتم ضبطها من خلال عدم تقيد البعض بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كعدم التقيد بلبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتجمعات المخالفة؛ حيث تهدف لائحة الحد من التجمعات إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببًا مباشرًا لانتشار فيروس كورونا، والحد منه بما يضمن الحيلولة دون انتشار الفيروس لا سمح الله وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكدًا أن العقوبة تشمل كل من يحضر تجمعًا مخالفًا أو دعا إليه أو تسبب فيه.

وشدّد على الجميع بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتباعد الاجتماعي عند مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي وما في حكمها؛ حيث تم إغلاق عدد من المنشآت المخالفة لذلك من قبل جهات الاختصاص بمساندة الجهات الأمنية بمختلف مناطق المملكة.

وأفاد المقدم الشلهوب بأنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط (43,428) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجدCOVID-19 ؛ حيث كانت منطقة الرياض الأعلى بعدد (17.789) مخالفةـ تليها منطقة مكة المكرمة بـ(10.388) مخالفةـ ومن ثم المنطقة الشرقية بـ(4.819) مخالفة، وكانت منطقة نجران هي الأقل بـ(155) مخالفة وتنوعت المخالفات في عدم التقيد بلبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومخالفة لائحة الحد من التجمعات.

وأشار إلى أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم، وسيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكولات المعتمدة للوقاية من الفيروس، أو أي مدينة أو محافظة أو منطقة يظهر فيها ما يستدعي ذلك، وسيواصل رجال الأمن بمتابعة الالتزام بذلك في جميع المواقع التي تقع تحت اختصاصهم، ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص، وذلك في الأماكن العامة والأحياء السكنية في الاستراحات وغيرها، في المناطق والمدن، وفي القرى والهجر والمراكز، لضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق مرتكبيها.

وقدّم المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الشكر للمواطنين والمقيمين على التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، داعيًّا الله أن يحفظ البلاد من كل مكروه وأن يديم نعمة الأمن والأمان.

فيديو | #الداخلية: معلومات المبلغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية "سرية" ونحث الجميع على المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة#الإخبارية#الإخبارية pic.twitter.com/nebI0HUmNd — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 28, 2021

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