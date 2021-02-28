مصادر «عاجل» تكشف موعد تسجيل الطلبة بنظام تكافل.. وتحدد الاشتراطات اللازمة

كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا «هامًّا وعاجلًا» وجّهته إلى جميع المدارس الحكومية «بنين وبنات» بشأن فتح التسجيل لحالات الطلاب والطالبات المشمولين بنظام تكافل على النظام الإلكتروني، والذي يبدأ في الأسبوع السابع من الفصل الدراسي من كل عام.

وقالت مصادر «عاجل»، إن التسجيل للعام الدراسي 1442 – 1443 هـ، سيتاح بدءًا من يوم الأحد الموافق 1442/7/16 وحتى نهاية الخميس 1442/8/5 هـ.

وأشارت المصادر إلى أن أسماء الطلبة واستمارة وتعليمات التسجيل الجديدة ستكون على النظام في حساب المدرسة، على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التكافل، ومتاحة للإضافة والتعديل والحذف، مؤكدة أهمية التقيد بالتعليمات الخاصة بالتسجيل وآلياته وضوابطه.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن «التعليم»، طالبت بضرورة تحديث جوالات أولياء الأمور وعدم تسجيل أي جوال لأي عضو في لجنة تكافل مكانه؛ لضمان وصول رسائل المؤسسة وخدماتها لهم.

كما طالبت بأهمية تحديث استمارة تسجيل للطلبة المسجَّلين سابقًا إلكترونيًا؛ لاحتوائها على معلومات جديدة مطلوبة من مؤسسة تكافل.

وأكدت «التعليم»، بحسب مصادر «عاجل»، أهمية التأكد من مطابقة بيانات الطلبة المسجلين سابقًا أو حديثًا لما هو مسجَّل في نظام نور من خلال البطاقة الشخصية أو بطاقة العائلة، مشيرة إلى أنه في حالة وجود اختلاف يكون التعديل على نظام «نور».

وحمّلت الوزارةُ لجنةَ تكافل المدرسية بأعضائها كافة المسؤوليةَ الكاملةَ عن دقة المعلومات وسريتها وحفظ كرامة المستفيد، وإنجاز أعمالها كافة وتسجيل الحالات في المواعيد المحددة دون تأخير.