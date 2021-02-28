4 اشتراطات يجب توفرها في السكن الجماعي لتفادي تطبيق الغرامات

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدء تسيير جولات رقابية على السكن الجماعي للأفراد وتطبيق الغرامات والمخالفات على عدد من الاشتراطات.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن من ضمن الاشتراطات في السكن الجماعي للأفراد، وجود دورة مياه واحدة على الأقل لكل خمسة أفراد.

ومن ضمن شروط السكن الجماعي للأفراد، وجود 4 أمتار على الأقل للفرد الواحد في غرف النوم، وتوفير التهوية الطبيعية الدائمة داخل المطابخ، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية.

وكذلك توفير النظافة والصيانة والتشغيل والتعقيم ومكافحة الحشرات والقوارض في جميع مرافق السكن، طبقًا للاشتراطات الواجب توافرها في السكن الجماعي للأفراد.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية أنه يمكن استقبال البلاغات على المساكن المخالفة من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (940) أو على تطبيق بلدي 940 على الأجهزة الذكية .

اقرأ أيضًا:

منصة «السكن الجماعي»: 10 خطوات لتسجيل البيانات

«الشؤون البلدية» تطلق خدمة ترخيص السكن الجماعي للأفراد