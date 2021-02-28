بالصور.. «أمانة مكة» تزيل مباسط عشوائية بممشى النسيم وتطبق الغرامات بحق المخالفين

نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولة رقابية ميدانية بممشى النسيم بمكة المكرمة؛ لمتابعة عربات (الفود تراك) والتحقق من التزامها بالتراخيص البلدية لمزاولة النشاط المطلوب.

وجرى خلال الجولة منع الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة، وتطبيق الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

من جهة أخرى قامت بلدية الشوقية الفرعية بتكثيف جولاتها الميدانية على الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة ضمن نطاق البلدية، وتطبق لائحة الغرامات والجزاءات عليهم.

وأشارت البلدية إلى مصادرة ١٧٥ كيلوجرامًا من الخضراوات، وتسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.