20 دقيقة لتنظيف سطح الكعبة

20 دقيقة تستغرقها أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة، ضمن الأعمال الدورية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني، وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.



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