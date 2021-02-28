21 جامعة بملتقى الأندية الطلابية

تطلق جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب «ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية » افتراضيًّا، وذلك خلال الفترة 18 – 19 من شهر رجب الجاري، بمشاركة 21 جامعة سعودية، لمناقشة العديد من أوراق العمل، والتجارب والمنجزات المميزة بين أنديتها. وأكد رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن الملتقى يأتي لتجسيد أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وأبان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور سعد بن دعجم أن أهداف الملتقى تتمحور حول تفعيل أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، في تحقيق محاور وبرامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستشراف الآفاق المستقبلية للأندية الطلابية ودورها، كعامل تنمية مستدامة للوطن، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير عمل وبرامج الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، وتفعيل دور الأندية الطلابية في جوانب العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.



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