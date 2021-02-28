إطلاق دليل الأحداث الجسيمة في القطاع الصحي

وأوضح مدير المركز الدكتور ياسر بن عبدالكريم الأصقه، أن المركز عمل على تطوير منصة إلكترونية تمكّن المنشآت الصحية، من الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة بكل يسر وسهولة، لمعرفة حجم الأحداث وتحليلها وإعداد تقرير عنها، لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، لتفاديها والحد من تأثيرها، إضافة إلى المشاركة مع الخبراء والمختصين لتحديد مؤشرات قياس الأداء، المتعلقة بسلامة المرضى وتطويرها لتتوافق مع المعايير العالمية لتحقيق سلامة المرضى، لاسيما أن معرفة حجم الأحداث يسهم في دعم البحوث العلمية والدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي، بغرض التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يحقق أهداف المركز.
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