منظومة عمل بجازان لتعزيز 2030

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، مدير مكتب تحقيق رؤية 2030 بإمارة المنطقة، سمير حكمي وفريق العمل، للاطلاع على برنامج النضج المؤسسي إستيراتيجية المنطقة المعدة من قبلهم.

واستمع أمير جازان لشرح مفصل، عن الأعمال التي ينفذها المكتب، سعيا لتحقيق التوافق والانسجام بين خطط وبرامج إمارة المنطقة الاستراتيجية، وبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، إضافة لدعم ومساندة المحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة لتحقيق الرؤية، من خلال الخدمات والمهام التي يقوم بها المكتب وفقا لهيكله التنظيمي ومهامه المحددة، وفق مراحل محددة وبمنهجية واضحة.

ووجه الأمير محمد بن ناصر ببذل المزيد، ومضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا أهمية الدور المناط بإمارة المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها في تحقيق رؤية المملكة، من خلال العمل المتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى.