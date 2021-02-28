الاحتفاء غدا باليوم العالمي للدفاع المدني

يذكر أن «اليوم العالمي للدفاع المدني» هو يوم عالمي تحتفل فيه الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية تقديرا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية، والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.
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