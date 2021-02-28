الجوازات تطلق هوية مقيم الرقمية

أطلقت الإدارة العامة للجوازات «هوية مقيم الرقمية» على تطبيق «أبشر أفراد»، التي ستسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية.

تتميز هذه الهوية بعدة ميزات، منها أنها ستسهل عملية التحقق من هوية حاملها في حال عدم حمله الهوية الأصلية. كما تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR)، ويمكن تحميل نسخة منها على الهاتف الذكي، والاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.