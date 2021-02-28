إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق في القصيم

وجه أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بإطلاق اسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، على طريق الدائري الشرقي.

يأتي توجيه أمير القصيم تقديرا للجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد، لتعزيز مسيرة البناء والتنمية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعد طريق الدائري الشرقي أحد الشرايين المهمة والطرق الرئيسة بمنطقة القصيم، حيث يربط مدينة «بريدة» بمحافظة «عنيزة» وعدة طرق رئيسة أخرى بالمنطقة.