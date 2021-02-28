يأتي توجيه أمير القصيم تقديرا للجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد، لتعزيز مسيرة البناء والتنمية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويعد طريق الدائري الشرقي أحد الشرايين المهمة والطرق الرئيسة بمنطقة القصيم، حيث يربط مدينة «بريدة» بمحافظة «عنيزة» وعدة طرق رئيسة أخرى بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.