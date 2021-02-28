واستمع الأمير خالد الفيصل ونائبه إلى نبذة عن اللجنة، والتي تزور مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وميناء جدة الإسلامي، للاطلاع على سير الأعمال القائمة امتدادا للدور الرقابي الذي يقوم به المجلس؛ ولرفع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين، واستكمالا لدور لجان المجلس المتخصصة واختصاصاتها. ويضم الوفد نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، والدكتور خيران رجب، وبندر عسيري، والدكتورة لطيفة العبدالكريم، وأسامة الخياري، والدكتور عبدالله الجلعود، والدكتور عيسى العتيبي، والدكتور هتان تمراز، والدكتور هشام الفارس.
من جهة أخرى، استقبل أمير مكة ونائبه مدير عام مكافحة المخدرات بالمملكة اللواء محمد القرني يرافقه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد فهد الحماد. وقدما التهنئة إلى اللواء القرني بمناسبة تعيينه مديرا عاما لمكافحة المخدرات بالمملكة، مثمنين له جهوده خلال فترة عمله بالمنطقة، وقدما التهنئة كذلك للعميد الحماد، سائلين له التوفيق في المهام الموكلة إليه.
كما استقبلا مدير شرطة المنطقة الأسبق اللواء عيد العتيبي يرافقه مدير شرطة المنطقة المعين حديثا اللواء صالح الجابري. وقدم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه شكرهما للواء العتيبي نظير جهوده خلال فترة عمله مديرا لشرطة المنطقة، كما هنأ سموهما اللواء الجابري بمناسبة تعيينه سائلين الله له التوفيق في مهام عمله.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة ونائبه يستقبلان لجنة النقل والاتصالات بالشورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.