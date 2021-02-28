أمير مكة ونائبه يستقبلان لجنة النقل والاتصالات بالشورى

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى هزاع بن بكر القحطاني يرافقه عدد من أعضاء اللجنة.

واستمع الأمير خالد الفيصل ونائبه إلى نبذة عن اللجنة، والتي تزور مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وميناء جدة الإسلامي، للاطلاع على سير الأعمال القائمة امتدادا للدور الرقابي الذي يقوم به المجلس؛ ولرفع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين، واستكمالا لدور لجان المجلس المتخصصة واختصاصاتها. ويضم الوفد نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، والدكتور خيران رجب، وبندر عسيري، والدكتورة لطيفة العبدالكريم، وأسامة الخياري، والدكتور عبدالله الجلعود، والدكتور عيسى العتيبي، والدكتور هتان تمراز، والدكتور هشام الفارس.

من جهة أخرى، استقبل أمير مكة ونائبه مدير عام مكافحة المخدرات بالمملكة اللواء محمد القرني يرافقه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد فهد الحماد. وقدما التهنئة إلى اللواء القرني بمناسبة تعيينه مديرا عاما لمكافحة المخدرات بالمملكة، مثمنين له جهوده خلال فترة عمله بالمنطقة، وقدما التهنئة كذلك للعميد الحماد، سائلين له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

كما استقبلا مدير شرطة المنطقة الأسبق اللواء عيد العتيبي يرافقه مدير شرطة المنطقة المعين حديثا اللواء صالح الجابري. وقدم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه شكرهما للواء العتيبي نظير جهوده خلال فترة عمله مديرا لشرطة المنطقة، كما هنأ سموهما اللواء الجابري بمناسبة تعيينه سائلين الله له التوفيق في مهام عمله.