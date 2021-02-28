السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 122 إصابة جديدة بكورونا



لوكسمبورغ 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 122 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان إلى أنها سجلت في المقابل حالة وفاة واحدة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في لوكسمبورغ إلى 638 حالةً.

// انتهى //

21:57ت م

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لوكسمبورغ 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 55435 حالةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان إلى أنها سجلت في المقابل حالة وفاة واحدة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في لوكسمبورغ إلى 638 حالةً.// انتهى //21:57ت م0234

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