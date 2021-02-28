السعودية اليوم / اليونان تسجل 36 وفاة و 1269 إصابة جديدة بكورونا



أثينا 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

سجلت اليونان 36 حالة وفاة و 1269 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 6504 وفيات و191100 إصابة.

// انتهى //

21:57ت م

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أثينا 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسسجلت اليونان 36 حالة وفاة و 1269 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 6504 وفيات و191100 إصابة.// انتهى //21:57ت م0233

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