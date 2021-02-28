

السيح 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

دشنت إدارة تعليم الخرج اليوم مشروع ترجمة القرآن الكريم بلغة الإشارة للمرحلة الابتدائية، الذي أنجزته الإدارة بجهود قسم التربية الخاصة والأستوديو التعليمي في تعليم الخرج.

وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي، أن المشروع يخدم الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة السمعية، وينسجم مع المرحلة الراهنة القائمة على التحول إلى التعليم الرقمي، ويلبي جانباً من تطلعات رؤية المملكة 2030، في خلق طرق مبدعة ومبتكرة في صناعة المعرفة ، ويتماشى مع الخطوات الرائدة لوزارة التعليم في مسار "التعليم

عن بعد".

وكرّم مدير تعليم الخرج في ختام الحفل المساهمين في إنجاح المشروع من منسوبي التربية الخاصة والأستوديو التعليمي, وتكريم معلم برنامج الأمل في متوسطة حطين بالسيح بدر المفرح الذي تولى مهمة الترجمة.

// انتهى //

21:43ت م

0230





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الخرج يدشن مشروع ترجمة القرآن الكريم بلغة الإشارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.