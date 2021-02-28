السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة حفر الباطن



حفر الباطن 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة حفر الباطن، شملت المدينة والمراكز التابعة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

بدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

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21:43ت م

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