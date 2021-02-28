

عمّان 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

أدانت الأردن بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جيزان ومدينة خميس مشيط.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المدنيين الأبرياء، الذي يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين.

وجدد السفير الفايز وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية

// انتهى //

21:33ت م

0225



عمّان 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأدانت الأردن بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جيزان ومدينة خميس مشيط.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المدنيين الأبرياء، الذي يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين.وجدد السفير الفايز وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.// انتهى //21:33ت م0225

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الأردن تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.