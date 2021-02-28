السعودية اليوم / الطيران المدني: السماح بعودة طائرة 737 ماكس بعد استيفاء متطلبات السلامة



الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السماح بعودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى الخدمة من وإلى المملكة، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة، واكتمال جميع الاختبارات الضرورية من قبل إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية وغيرهما من سلطات الطيران المدني حول العالم.

وأوضحت الهيئة أن شركات النقل الوطنية لا تُشغل طراز الماكس، إلا أن عدة شركات طيران أجنبية تسير رحلات من وإلى المطارات

وأكدت الهيئة أن رفع التعليق المؤقت جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي، فيما يتعلق بالتغييرات والترخيص والتدريب، لضمان أعلى مستوى من السلامة.

ونشرت الهيئة إعلاناً ملاحياً (NOTAM) يسمح بعودة طائرة الماكس إلى الخدمة، كما وضحت في دليل معلومات الطيران السعودي، بالإضافة إلى النشرة التوجيهية (AC)، التي ستصدر شهادة قبول الطراز (TCA) عندما تُسجل الطائرة لأول مرة في السجل الوطني للطائرات.

// انتهى //

21:23ت م

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الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السماح بعودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى الخدمة من وإلى المملكة، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة، واكتمال جميع الاختبارات الضرورية من قبل إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية وغيرهما من سلطات الطيران المدني حول العالم.وأوضحت الهيئة أن شركات النقل الوطنية لا تُشغل طراز الماكس، إلا أن عدة شركات طيران أجنبية تسير رحلات من وإلى المطارات السعودية ، وتعبر أجوائها عدة رحلات بنفس الطراز.وأكدت الهيئة أن رفع التعليق المؤقت جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي، فيما يتعلق بالتغييرات والترخيص والتدريب، لضمان أعلى مستوى من السلامة.ونشرت الهيئة إعلاناً ملاحياً (NOTAM) يسمح بعودة طائرة الماكس إلى الخدمة، كما وضحت في دليل معلومات الطيران السعودي، بالإضافة إلى النشرة التوجيهية (AC)، التي ستصدر شهادة قبول الطراز (TCA) عندما تُسجل الطائرة لأول مرة في السجل الوطني للطائرات.// انتهى //21:23ت م0224

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