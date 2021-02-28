السعودية اليوم / لبنان تسجل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2258 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 375033 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 4692 وفاة.

// انتهى //

21:11ت م

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بيروت 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 40 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 375033 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 4692 وفاة.// انتهى //21:11ت م0221

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