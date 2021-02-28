السعودية اليوم / تعليم الطائف يشارك بثلاثة مشاريع ضمن التحكيم الافتراضي لمعرض إبداع للعلوم والهندسة



الطائف 16 رجب1442 هـ الموافق 28 فبراير2021 م واس

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً بإدارة الموهوبات بثلاثة مشاريع علمية، ضمن فعاليات التحكيم الافتراضي للتصفيات الختامية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة (إبداع 2021م)، التي تقيمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) "عن بعد" بالشراكة مع وزارة التعليم، وتستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية على مستوى المملكة.

وشاركت الطالبة الجوهرة الجميعة بمشروعها "علاج الخلايا السرطانية بتقنيات صديقة للبيئة"، والطالبة شادن المتعاني بمشروع عن "علاج القدم السكري بالأعشاب الطبية"، والطالبة ريما العمري بمشروع عن "علاج الشحنات الكهربائية، وامتصاصها في الجسم".

من جانبه أشاد مدير عام تعليم الطائف طلال اللهيبي بمشاركة الطالبات في التصفيات وما قدمته من مشاريع نوعية متميزة، مؤكداً أنها ثمرة جهود العمل التكاملي لتحقيق أفضل المراكز في هذا المحفل الإبداعي وتمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل الدولية والعالمية بما يحقق الرؤية الطموحة للمملكة 2030, لافتًا إلى أهمية تنمية روح الإبداع لدى الطلبة واكتشاف المواهب وتنميتها وإكساب الطلبة مهارات البحث العلمي لتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

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21:10ت م

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