السعودية | انطلاق مناورات التمرين المشترك (التنين) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية

المناطق - واس

انطلقت اليوم مناورات تمرين (التنين) المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية .

ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو، كما يسهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي, ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.