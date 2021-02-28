شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً من ولي عهد الكويت للاطمئنان على صحته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.

واطمأن سمو ولي عهد دولة الكويت خلال الاتصال، على صحة سمو ولي العهد، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية.

فيما عبر سمو ولي العهد، عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد دولة الكويت، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.