شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن المرحلة الثانية من "الكسوة الشتوية" في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية أمس المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية في محافظة مأرب، يستفيد منه 4.000 أسرة نازحة.

وأكد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تسهم في التخفيف من معاناة النازحين، مشيدا بالدور الإنساني الرائد للمملكة وما تقدمه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للنازحين، مبينا أن التوزيع سيشمل النازحين في مديريات الوادي، والمدينة، وصرواح، وجبل مراد، والجوبة.

ويأتي هذا المشروع استجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته السلطة المحلية بمحافظة مأرب لمساعدة النازحين في ظل موجة البرد القارسة التي شهدتها مأرب هذه السنة.