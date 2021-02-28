برامج مهنية لتدريب المعلمين بالعربية في جامعة هارفارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتقديم برامج مهنية لتدريب المعلمين بالعربية، أعلنت منصة أعناب لتدريب المعلمين عن أول تعاون مع كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد.

وتحرص المنصة على تقديم محتوى عالي الجودة وفق أحدث الممارسات التربوية المتسقة مع الممارسات العالمية، إضافة لتكييفها للمعلمين العرب، كما تتيح برامجها التي تتبع منهجية التعلم المفتوح MOOC على الإنترنت.

تعزيز التعلم

وأفادت الرئيسة التنفيذية للمنصة الدكتورة منيرة جمجوم، أنه من خلال هذا التعاون مع كلية الدراسات العليا في جامعة هارفارد العريقة، نحقق الهدف الرئيس من المنصة وهو تقديم برامج تطوير مهني للمعلم العربي مميزة وعالية الجودة، متاحة للجميع تواكب الممارسات الحديثة لتعزيز التعلم».

ويقدم قسم التعليم المهني في كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد أحد أبرز برامجهم عن التفكير المرن، والذي يستعرض كيف يتخذ المعلمون القرارات عن تطبيق التدريس المتمايز، وهو أحد المواضيع الملحة حاليا للقطاع التعليمي في أزمة كورونا، إذ يؤثر على كيفية تفكير وتعاطي المعلمين والقادة في هذه الظروف.

مبادرة الشرق الأوسط

وستقدم البرنامج الدكتورة روندا بوندي المحاضرة في التعليم ورئيسة أعضاء هيئة التدريس في التدريس المتميز المصمم للتطبيق العملي، ورئيسة التطوير المهني في كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد.

وركزت الدكتورة روندا في أبحاثها على خلق بيئة شاملة للطلاب يتفاعلون عبرها ويشعرون بالتقدير داخل الصف الدراسي.

وتم تصميم هذا البرنامج ضمن مبادرة الشرق الأوسط للتعليم المهني من قبل قسم التعليم المهني في كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد، لمشاركة أعمال الدكتورة روندا وبحثها في التعليم المتمايز مع تكييفه ليلائم تجربة المعلم العربي.