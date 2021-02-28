4 برامج وقائية للمشرفين والمرشدين وأولياء الأمور والطلاب بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ وحدات الخدمات الإرشادية بتعليم منطقة الرياض برامج توعوية ووقائية عن بعد للمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين وأولياء الأمور والطلاب، في مدارس مكاتب التعليم في المنطقة، وذلك خلال الفترة من 18 رجب حتى 9 شعبان المقبل 1442هـ.

وأوضح مساعد مدير الشؤون التعليمية عبدالله الغنام أن تعليم الرياض يسعى إلى استثمار وسائل التعليم عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا بما يفيد المتلقين، من طلاب ومعلمين ومشرفين وإداريين وأولياء أمور، من خلال نخبة من الأخصائيين والمدربين والمشرفين المتمرسين في مجالات متعددة، ومنها الإرشاد الاجتماعي والنفسي.

وأكد أن إطلاق البرامج يأتي استمرارا لجهود تعليم الرياض ممثلا في إدارة التوجيه والإرشاد لتقديم برامج إنمائية ووقائية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المستفيدين، مثل كيفية التعامل مع الشخصيات، وتنشئة الطفل، والثقة بالنفس، وتنمية الدافعية.

من جانبه، أفاد مدير إدارة التوجيه والإرشاد عبدالرحمن السبيل أن البرامج حددت بناء على احتياجات المجتمع التعليمي، ومعايير ومعطيات خاصة، عكفت الإدارة على دراستها ومراجعتها وتقييمها دوريا من مختصين في الإرشاد الطلابي، وقياس مدى مناسبتها للفئات المستهدفة، سواء كانوا طلابا أو مرشدين طلابيين في المدارس أو مشرفين أو أولياء أمور، خلال الفصل الدراسي الثاني من عام 1442هـ.

البرامج الوقائية:

«كيفية التعامل مع اضطراب الشخصية الحدية»

الثلاثاء 18/ 7/ 1442هـ

«التنشئة وبناء شخصية الطفل« الاثنين 24/ 7/ 1442هـ

«بناء الثقة بالنفس»

الاثنين 2/ 8/ 1442هـ

«تنمية الدافعية»

الاثنين 9/ 8/ 1442هـ