دراسة موسعة عن دور القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن

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وأوضح الغانمي أن القطاع الثالث يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، إذ تسعى الوزارة إلى ترجمة رؤية المملكة 2030، في مسار خدمة ضيوف الرحمن بتمكين منظومتي القطاع الثالث والحج والعمرة والإسهام المباشر في تطوير آليات عملها.وبين أن نتائج دراسة دور القطاع الثالث في خدمة ضيوف الرحمن نموذج عمل متقدم في إجراءاته ومخرجاته، حيث أجريت الدراسة بتضافر الجهود بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة العامة للأوقاف، بتقديم قواعد المعلومات والبيانات والخبرات للوصول إلى هذه النتائج التي شخصت الواقع ومنحت صانع القرار خارطة طريق، لتمكين الجهات والبرامج الناجحة والإسهام في إطلاق مشاريع وبرامج وسن تشريعات جديدة تطور المنظومة بشكل أكثر شمولية.
من جانبه أفاد نائب وزير الحج والعمرة، بأن تدشين نتائج دراسة دور القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن من خلال إبراز وتحديد مكوناته وعوامله التشريعية وحوكمة أعماله وتحفيز موارده البشرية والتمويلية، يسهم في بناء هيكل القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن.
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