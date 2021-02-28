شكرا لقرائتكم خبر 20 دقيقة لتنظيف سطح الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في غضون 20 دقيقة تنهي وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تنفذها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري أن آلية التنظيف تنفذ من خلال مراحل عدة، مبينا أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة أتت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.

وقال مساعد المدير العام للشؤون الفنية والخدمية للشؤون الإدارية منصور المنصوري «إن أعمال النظافة تنجز خلال مدة زمنية لا تتجاوز 20 دقيقة، بينما كان يستغرق تنظيف سطع الكعبة المشرفة 40 دقيقة سابقا، نتيجة للتقنيات الحديثة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأسهمت بشكل كبير في إنجاز الأعمال في وقت قياسي».

من جهته أفاد رئيس قسم الخدمات المساندة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام المهندس ماجد العمودي بأن الرئاسة بذلت الغالي والنفيس في سبيل توفير أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، وأن هذه التقنية تسهم في تسريع أداء المهام وبتكلفة أقل.

ونوه مساعد قسم الخدمات المساندة المهندس حاتم اللحياني إلى أن الرئاسة تحظى باهتمام كبير، ورعاية فائقة، ولقد شرفنا الله -سبحانه- نحن أبناء هذا الوطن المعطاء بخدمة بيته العتيق، وإن جميع المسؤولين والعاملين متخصصون ومدربون لخدمة البيت الحرام وقاصديه.

وبين مسؤول الأدوات والعربات المهندس نديم جزار أن الرئاسة وفرت هذه التقنيات الحديثة لتسهيل عملية تطهير المسجد الحرام، والحفاظ على جمال الكعبة المشرفة.

مراحل التنظيف: