السعودية اليوم / مركز لقاح كورونا بمحايل عسير يواصل استقبال المواطنين والمقيمين



محايل 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

يواصل مركز لقاحات

وأكدت صحة عسير لجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، داعيةً الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا" .

// انتهى //

20:48ت م

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محايل 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسيواصل مركز لقاحات كورونا بمحافظة محايل عسير استقباله للمواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي " لتلقي لقاح كوفيد-19، وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية.وأكدت صحة عسير لجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، داعيةً الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا" .// انتهى //20:48ت م0215

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