السعودية اليوم / تعليم تبوك يحتفي بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع



تبوك 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2021م تحت شعار " معاً لنشر ثقافة الموهبة والإبداع " الذي تنفذه إدارة الموهوبين بنين - بنات "عن بُعد" وتستمر برامجه لمدة أسبوع ، في إطار تعزيز قدرات ومهارات وخبرات الطلاب في جميع المرحل الدراسية .

وأوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم تبوك علي الرميش أن الاحتفاء دُشن من خلال حزمة من البرامج الإثرائية والعلمية القائمة على مبدأ نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع، حيث تتنوع المناشط المقدمة ما بين ورش عمل وندوات وتقديم عروض وتجارب تختص بالموهبة والإبداع، مؤكداً حرص إدارة تعليم تبوك على إيصال رسالة علمية هادفة لجميع أفراد المجتمع المحلي، بهدف زيادة وعيهم بأهمية الاهتمام بالموهوبين والعناية بهم.

بدورها أكدت مديرة إدارة الموهوبات رندة الجهيم أهمية دور المدارس في تفعيل أسبوع الموهبة الوطني، من خلال التنوع في البرامج والأساليب الإبداعية التي تخدم الأهداف المنشودة ، لافتة إلى أن التدشين تضمن تخصيص الخمس الدقائق الأولى من الحصة الأولى في

// انتهى //

20:47ت م

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تبوك 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2021م تحت شعار " معاً لنشر ثقافة الموهبة والإبداع " الذي تنفذه إدارة الموهوبين بنين - بنات "عن بُعد" وتستمر برامجه لمدة أسبوع ، في إطار تعزيز قدرات ومهارات وخبرات الطلاب في جميع المرحل الدراسية .وأوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم تبوك علي الرميش أن الاحتفاء دُشن من خلال حزمة من البرامج الإثرائية والعلمية القائمة على مبدأ نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع، حيث تتنوع المناشط المقدمة ما بين ورش عمل وندوات وتقديم عروض وتجارب تختص بالموهبة والإبداع، مؤكداً حرص إدارة تعليم تبوك على إيصال رسالة علمية هادفة لجميع أفراد المجتمع المحلي، بهدف زيادة وعيهم بأهمية الاهتمام بالموهوبين والعناية بهم.بدورها أكدت مديرة إدارة الموهوبات رندة الجهيم أهمية دور المدارس في تفعيل أسبوع الموهبة الوطني، من خلال التنوع في البرامج والأساليب الإبداعية التي تخدم الأهداف المنشودة ، لافتة إلى أن التدشين تضمن تخصيص الخمس الدقائق الأولى من الحصة الأولى في منصة مدرستي لإبراز منجزات وزارة التعليم في رعاية الموهبين ، بالإضافة لتفعيل ساعة إبداع في جميع المدارس وتوثيق الناتج الإبداعي للطالبات ، منوهة إلى ضرورة تشجيع الطلاب على المزيد من الإبداع والابتكار ، والعمل على كل ما من شأنه إبراز ما لديهم من مواهب تعود عليهم بالنفع وبما يخدم دينهم ووطنهم .// انتهى //20:47ت م0214

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