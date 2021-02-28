السعودية اليوم / (145) منشطاً دعوياً و(1369) جولة على المساجد في حائل .. خلال أسبوع



حائل 16 رجب1442 هـ الموافق 28 فبراير2021 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، خلال الأسبوع الماضي، (145) منشطاً توعوياً ودعوياً، تمثلت في إلقاء عدد من المحاضرات والكلمات الدعوية "عن بعد"، قدمها عدد من الدعاة عبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تنفيذ (1369) جولة على مساجد المنطقة، ومبادرة لتوزيع الكمامات على الجوامع بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل محمد بن عمر السائح، أن الوزارة تواصل تنفيذ رسالتها الدعوية والتوعوية عبر الوسائل الإلكترونية ومنصاتها الاجتماعية كافة، وذلك لتوعية أفراد المجتمع بكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، والتوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا والتذكير بها, مؤكداً أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والأخذ بالتوجيهات الصادرة من جهات الاختصاص.

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20:38ت م

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