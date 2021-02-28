السعودية اليوم / انطلاق مناورات التمرين المشترك (التنين) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية



الطائف 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

انطلقت اليوم مناورات تمرين (التنين) المشترك بين القوات الجوية الملكية

ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو، كما يسهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي, ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

// انتهى //

20:22ت م

0210



الطائف 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسانطلقت اليوم مناورات تمرين (التنين) المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية .ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو، كما يسهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي, ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.// انتهى //20:22ت م0210

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