السعودية اليوم / "الشؤون البلدية" تعزّز الرقابة المكثفة على المطاعم والمحال والأسواق بـ 18919 جولة جديدة



الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المطاعم والأسواق المركزية والمراكز التجارية ونقاط البيع لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بفيروس

وأكدت الوزارة على الأمانات والبلديات التابعة مواصلة تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية والضوابط البلدية واستمرار الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية في القطاع البلدي نفذت خلال يوم أمس السبت 27 فبراير (18919) جولة رقابية وتفتيشية أسفرت عن تسجيل (872) مخالفة وإغلاق (266) محلاً تجارياً لعدم التزامها وتقيدها بالاشتراطات البلدية والصحية.

وثمنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات الذي يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال المدة الماضية، مؤكدة حرصها على استقبال وتلقي الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة عن طريق خدمة 940 والموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

19:53ت م

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الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المطاعم والأسواق المركزية والمراكز التجارية ونقاط البيع لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفيروس.وأكدت الوزارة على الأمانات والبلديات التابعة مواصلة تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية والضوابط البلدية واستمرار الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجولات الميدانية الرقابية على المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة؛ للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وأشارت إلى أن الفرق الرقابية في القطاع البلدي نفذت خلال يوم أمس السبت 27 فبراير (18919) جولة رقابية وتفتيشية أسفرت عن تسجيل (872) مخالفة وإغلاق (266) محلاً تجارياً لعدم التزامها وتقيدها بالاشتراطات البلدية والصحية.وثمنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات الذي يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال المدة الماضية، مؤكدة حرصها على استقبال وتلقي الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة عن طريق خدمة 940 والموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //19:53ت م0205

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