السعودية اليوم / سمو وزير الحرس الوطني يوجه بتدشين مركز لقاحات كوفيد-19



الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بتدشين مركز اللقاحات لفيروس

ويتضمن المركز 54 عيادة لتقديم اللقاح بقدرة استيعابية لأكثر من 2500 شخص في اليوم الواحد بواقع 216 شخصاً خلال الساعة الواحدة.

وسيتم توزيع اللقاح على ثلاث فئات، حيث ستكون الفئة الأولى للقطاع الأمني والعسكري ومن في حكمهم، والفئة الثانية للممارسين الصحيين، فيما ستكون الفئة الثالثة لمنسوبي الوزارة وذويهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.

// انتهى //

19:15ت م

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الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بتدشين مركز اللقاحات لفيروس كورونا كوفيد-19 بالشؤون الصحية بالوزارة لاستقبال المستحقين للحصول على اللقاح.ويتضمن المركز 54 عيادة لتقديم اللقاح بقدرة استيعابية لأكثر من 2500 شخص في اليوم الواحد بواقع 216 شخصاً خلال الساعة الواحدة.وسيتم توزيع اللقاح على ثلاث فئات، حيث ستكون الفئة الأولى للقطاع الأمني والعسكري ومن في حكمهم، والفئة الثانية للممارسين الصحيين، فيما ستكون الفئة الثالثة لمنسوبي الوزارة وذويهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.// انتهى //19:15ت م0199

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