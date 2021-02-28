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المملكة السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6494 حالة.

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 322 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 377 ألفا و383 حالة.

 

كما لفتت إلى تسجيل 294 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى   368 ألفا و305

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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