الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أبرز الاشتراطات المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد.

اشتراطات السكن الجماعي للأفراد:

وقالت الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: إن من ضمن الاشتراطات في السكن الجماعي للأفراد، وجود دورة مياه واحدة على الأقل لكل خمسة أفراد.

وكذلك ضمن شروط السكن الجماعي للأفراد، وجود 4 أمتار على الأقل للفرد الواحد في غرف النوم، وتوفير التهوية الطبيعية الدائمة داخل المطابخ، بالإضافة إلى توفير النظافة والصيانة والتشغيل والتعقيم ومكافحة الحشرات والقوارض في جميع مرافق السكن.

بلاغات:

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن استقبال البلاغات على المساكن المخالفة من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (940) أو على تطبيق بلدي 940 على الأجهزة الذكية.



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