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شكرا لقرائتكم أبرز الاشتراطات المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أبرز الاشتراطات المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد
منها وجود 4 أمتار على الأقل للفرد الواحد في غرف النوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أبرز الاشتراطات المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد.
اشتراطات السكن الجماعي للأفراد:
وقالت الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: إن من ضمن الاشتراطات في السكن الجماعي للأفراد، وجود دورة مياه واحدة على الأقل لكل خمسة أفراد.
وكذلك ضمن شروط السكن الجماعي للأفراد، وجود 4 أمتار على الأقل للفرد الواحد في غرف النوم، وتوفير التهوية الطبيعية الدائمة داخل المطابخ، بالإضافة إلى توفير النظافة والصيانة والتشغيل والتعقيم ومكافحة الحشرات والقوارض في جميع مرافق السكن.
بلاغات:
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن استقبال البلاغات على المساكن المخالفة من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (940) أو على تطبيق بلدي 940 على الأجهزة الذكية.
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