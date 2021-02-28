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شكرا لقرائتكم انطلاق مناورات التنين بين القوات الجوية السعودية والقوات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28
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انطلاق مناورات التنين بين القوات الجوية السعودية والقوات الأمريكية
بهدف التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي
متابعات الخليج 365 - واس
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انطلقت اليوم مناورات تمرين (التنين) المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية .
تعاون مشترك:
ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو، كما يسهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي, ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
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