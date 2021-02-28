وفد الشورى يزور مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - جدة

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يقوم وفد من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني، غدًا الاثنين، بزيارة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة؛ بهدف الاطلاع على أبرز الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين.

ميناء جدة:

كما يتخلل برنامج عمل اللجنة في زيارته لمدينة جدة زيارة ميناء جدة الإسلامي بعد غدٍ الثلاثاء؛ وذلك للوقوف بشكل مباشر على أبرز الانجازات المتحققة.

وتأتي زيارة وفد اللجنة ضمن دور المجلس الرقابي؛ للتأكد والوقوف فعليًّا على جودة الخدمات التي تقدم، والعمل على تعزيز الأداء، لاسيما وأن اللجنة تناقش عددًا من تقارير الأداء السنوية للأجهزة التي تدخل ضمن اختصاصاتها في مجلس الشورى.

من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس الأستاذ هزاع بن بكر القحطاني- في تصريح صحفي- أن هذه الزيارة تأتي ترسيخًا لمبدأ التكامل والتعاون بين مجلس الشورى وكافة الأجهزة والجهات الحكومية الأخرى، وتعزيزًا للتواصل المستمر بين المجلس وهذه الجهات، للمساهمة في رفع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين، وبحث ما تسفر عنه مناقشات اللجنة لتقارير الأداء السنوية التي تدخل في اختصاصات اللجنة.

تعاون فعال:

وأشار هزاع القحطاني إلى أن هذه الزيارة تمثل صورة من صور التعاون الفاعل بين المجلس واللجنة من جهة وبين الجهات الأخرى، وتجسيد للدور الرقابي الذي يقوم به المجلس، حيث يدرس المجلس في كل عام مالي تقريرًا مفصلًا للهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ وغيرها من الجهات.

ويلتقي الوفد خلال زيارتهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وكبار المسؤولين في الهيئة؛ للاطلاع على ما يحويه المطار من صالات داخلية ودولية، ومراكز للمراقبة، والوقوف على استعدادات المطار لاستقبال المسافرين، كما يطلع الوفد على الجهود المُقدمة من قبل ميناء جدة الإسلامي لكافة المستفيدين.

ويضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهم: نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، والدكتور خيران رجب، وبندر عسيري، والدكتورة لطيفة العبد الكريم، وأسامة الخياري، والدكتور عبد الله الجلعود، والدكتور عيسى العتيبي، والدكتور هتان تمراز، والدكتور هشام الفارس.

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