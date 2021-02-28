ضبط مخالفة نقل رمال وتجريف للتربة في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة في مدينة الرياض لمخالفته نظام البيئة، الذي يمنع ذلك دون تصريح.

تجريف ومخالفات:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة وشاحنة مستخدمة في تجريف التربة ونقلها ، تعود ملكيتها لمواطن ويعمل عليها مخالف لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الهندية، وجرى إحالة المخالفَين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

أرقام البلاغات:

وحث المتحدث الرسمي، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و (996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.



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