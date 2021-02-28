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شكرا لقرائتكم ضبط مخالفة نقل رمال وتجريف للتربة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط مخالفة نقل رمال وتجريف للتربة في الرياض
جرى إحالة المخالفَين إلى الجهات المعنية
متابعات الخليج 365 - واس
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة في مدينة الرياض لمخالفته نظام البيئة، الذي يمنع ذلك دون تصريح.
تجريف ومخالفات:
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة وشاحنة مستخدمة في تجريف التربة ونقلها ، تعود ملكيتها لمواطن ويعمل عليها مخالف لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الهندية، وجرى إحالة المخالفَين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
أرقام البلاغات:
وحث المتحدث الرسمي، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و (996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
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