توقعات الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين، بمشيئة الله تعالى، أن تظل الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.

توقعات حالة الطقس:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42 كم/ ساعة على البحر الأحمر، عدا مضيق باب المندب، حيث تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16- 40 كم/ ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16- 38 كم/ ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فسوف تسجل طريف أدنى درجات الحرارة التي تصل إلى 4 درجات مئوية، في حين تسجل سكاكا 7 درجات، بينما تكون درجة الحرارة في مكة وجدة 18 درجة، في حين تسجل الرياض 14 درجة، والمدينة 12 درجة.

وكان الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني أن يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في عدد من المدن السعودية اعتبارًا من يوم غد الاثنين بواقع من 4- 6 درجات.

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