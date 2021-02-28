الجوازات تطلق هوية مقيم الرقمية على تطبيق أبشر أفراد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أطلقت الجوازات⁩ السعودية هوية مقيم الرقمية على تطبيق أبشر أفراد، التي تسهم في تحقيق عدد من المزايا لحامليها.

مزايا هوية مقيم الرقمية:

وقالت الجوازات: إن الهوية الرقمية تحقق عددًا من المزايا من بينها ما يلي:

تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية.

تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق أبشر أفراد من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code).

إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

يذكر أنه في وقت سابق أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، أن هوية مقيم الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.



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