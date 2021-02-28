7 طرق لـ حرق الدهون أثناء النوم 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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يحاول الكثير جاهدين الحصول على الوزن المثالي، ولكن مع التقدم ​​في العمر تكون هذه العملية شاقة وتصبح الدهون موجودة لتبقى، وأوضح موقع Daily Health Post الطبي 7 طرق مجربة ومختبرة لحرق المزيد من الدهون أثناء النوم.

طرق لحرق الدهون أثناء النوم:

1- القهوة:

تحتوي القهوة على مادة الكافيين، وقد أظهرت دراسة من عام 2014 أنها تعزز معدل الأيض، ووجد باحثو هارفارد في عام 2020 أن الأشخاص الذين شربوا 4 أكواب من القهوة التي تحتوي على الكافيين أبلغوا عن انخفاض بنسبة 4% في دهون الجسم.

2- مدة النوم:

النوم وممارسة الرياضة والنظام الغذائي هم المثلث السحري لفقدان الوزن، وأظهرت الأبحاث أن الناس يكتسبون الوزن عند النوم أقل من 7 ساعات في الليلة، ويعد النوم السيئ هو المسؤول بشكل مباشر عن استهلاك المزيد من السعرات الحرارية وزيادة مؤشر كتلة الجسم؛ فانخفاض عدد ساعات النوم يؤدي إلى قلة حرق السعرات الحرارية.

3- الطعام الحار:

يسرع الطعام الحار عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية، كما أنه يعزز الشبع، ويجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع، ويحد من شهيتك، ويجعلك ترغب في تناول كميات أقل من الأطعمة الأخرى.

4- تناول ما يكفي من البروتين:

البروتين هو أهم عنصر غذائي لفقدان الوزن؛ فهو يزيد من التمثيل الغذائي، ويحد من الشهية، ويؤدي إلى جسم أفضل وأكثر تناسقًا؛ ذلك لأنها تستغرق وقتًا أطول للهضم من الكربوهيدرات والدهون، لذلك يتم حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء معالجتها ويتضمن ذلك ساعات النوم أيضًا.

5- الشاي الأخضر:

الشاي ليس مفيدًا لصحتك العامة فحسب، ولكن أظهرت العديد من الأبحاث أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي ويساعد في تكسير الدهون.

6- شرب الماء:

شرب كمية كافية من الماء يسرع من فقدان الوزن، لأنه يزيد من استهلاك الطاقة أثناء الراحة والنوم، وقد أظهرت دراسة أن شرب 500 مل من الماء يساعد على حرق من 2 إلى 3% سعرات حرارية أكثر من المعتاد.

7- النوم في الظلام:

أثبت العلماء في دراسة أجريت عام 2019 أن النوم بالضوء الاصطناعي يؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن لدى النساء، ويؤدي النوم في بيئة مظلمة تمامًا إلى إيقاف إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يرتبط بإنتاج الدهون.

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