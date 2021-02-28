إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدائري الشرقي ببريدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - واس

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على طريق الدائري الشرقي بمدينة بريدة.

جهود الأمير محمد بن سلمان التنموية

ويأتي ذلك تقديراً للجهود العظيمة التي يقوم بها سمو ولي العهد ، لتعزيز مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظهما الله .

ويعد طريق الدائري الشرقي أحد الشرايين المهمة والطرق الرئيسة بمنطقة القصيم حيث يربط مدينة بريدة بمحافظة عنيزة، وعددا من الطرق الرئيسة في المنطقة.

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