هل تعاني مع الراتب ؟ إليك هذه النصائح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ينتظر المواطنون موعد إيداع الراتب كل شهر بلهفة كبيرة؛ وذلك حتى يتسنى لهم تلبية متطلبات الحياة المعيشية وسد احتياجاتهم الأساسية والوفاء بما عليهم من التزامات، مثل الأقساط والقروض وغيرها من الالتزامات.

موعد إيداع راتب رجب 1442:

ومن المعروف أنه يتم إيداع الراتب في موعد ثابت وهو يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده أي يوم 28 من الشهر الميلادي، حيث تم اليوم إيداع رواتب شهر رجب 1442هـ.

كيف أدخر من الراتب ؟

والمعروف أن الرواتب لا تلبي الاحتياجات المتزايدة كل شهر للعديد من الأشخاص، لكن مع بعض الطرق والخطوات بسيطة يستطيع الفرد التوفير والادخار أيضًا ولا يضع نفسه في هذا المأزق أو الحاجة للاستدانة من الغير.

خطوات توفير المال:

تقسيم الراتب بحيث يكون هناك مبلغ مخصص للإنفاق، ومبلغ للادخار، لا تستخدمه خلال أيام الشهر حتى ولو كان مبلغًا بسيطًا.

الإنفاق على ما هو مهم؛ فالإنفاق يكون على الأشياء المهمة وعند الحاجة إليها والتقليل من الإنفاق على الأشياء غير الأساسية.

التسوق الذكي من خلال إعداد قائمة المشتريات لتجنب الاندفاع بشراء منتجات غير مطلوبة، كما يمكن استخدام كوبونات الخصم لشراء المنتجات اللازمة أو الاستفادة من العروض الجيدة.

إعداد وجبات طعام منزلية؛ فإعداد وجبات طعام في المنزل يوميًّا يساعدك على توفير المال، والتمتع بوجبات صحية.

لا تشترِ القهوة في العمل، ولكن قم بإعدادها في المنزل.

التوقف عن التدخين؛ فهو ضار بالصحة بالأساس، إضافة إلى تكاليفه الباهظة.

خفض استهلاك المشروبات الغازية، وهي أيضًا ضارة بالصحة، وأصبحت عادة سيئة بعد تناول الطعام، ومع التخلي عنها ستوفر الكثير من المال.

ترشيد استخدام الكهرباء، وهذا الأمر يجعلك تقلّل من الفاتورة الشهرية من خلال إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة، واستخدام لمبات موفّرة للطاقة، وفصل الأجهزة الكهربائية في حال عدم استخدامها، وضبط التكييف عند درجة 24 ْ؛ لتجنب استهلاك زائد للكهرباء.

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